Затон Старица неожиданно окрасился в ярко-розовый цвет в Краснодаре

Зловещий оттенок водоема напугал местных жителей, которые активно стали выкладывать кадры в интернете. Версий случившегося много.

Жители города беспокоятся за состояние некогда чистого водоема в старице реки Кубань на Дубинке. За последние дни в соцсетях стали активно появляться видео с этого места. Мнение людей разделилось на два лагеря. Одни говорят, что причина в водорослях, которые слишком рано зацвели. Другие ссылаются на неизвестное вещество, которое сбросили в воду.

«Розовое озеро теперь есть не только в соседних регионах, но и в Краснодаре. На новую достопримечательность претендует затон Старица. Вода в озере окрасилась не просто в розовый цвет, а стала ярко-малиновой. Ближе к берегу и вовсе отдает сиреневым оттенком. При этом он здесь был не всегда», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Анастасия Назаренко.

Уже больше 50 лет в этом районе живет Андрей Поночевный. Он помнит, что водоем раньше был чистым, а на берегу сидели рыбаки.

«Это с тех пор, как у нас на одном из берегов открылась фабрика по производству консервов. С этого момента все очень сильно поменялось. Несколько лет назад вода приобрела малиновый цвет. Вся живность отсюда ушла», — сетует житель Краснодара Андрей Поночевный.

О том, что вода периодически приобретает розовый оттенок, жители этого района рассказывали уже несколько раз. Версий случившегося много. Экологи заняты этим вопросом. К делу подключились правоохранители.

«Органами прокуратуры края организована проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства с привлечением специалистов Росприроднадзора. По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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