Галицкий вложил в академию ФК «Краснодар» 7,8 млрд рублей за 2024 год

Академия футбольного клуба «Краснодар» опубликовала финансовую отчетность за 2024 года.

Сумма добровольных пожертвований в академию составила 7,78 млрд рублей. Из них 3,07 от ООО «Пластиктрейд», 2,1 млрд рублей от ООО «Инвестстрой», 1,99 млрд рублей от ООО «Новые технологии», 480 млн рублей от ООО «СН Капитал» и 148 млн рублей от ООО «Арт Сайд». Владелец всех этих компаний — основатель клуба и академии ФК «Краснодар» Сергей Галицкий.

Проценты по депозитным счетам — доходы от размещения свободных средств, полученных от пожертвований, составили 2,22 млрд рублей — на 2,15 млрд рублей больше, чем годом ранее. Субсидии местного бюджета выросли на 3,06 млн и составили 11,59 млн рублей.

Сумма расходов по текущей деятельности — 1,78 млрд рублей, на 476,9 млн больше, чем в 2023 году. В эту сумму вошла оплата работы персонала — 906,36 млн (+88,01 млн рублей к прошлому году). В среднем на одного сотрудника в месяц затрачивается 161,7 тыс. рублей, среднесписочная численность сотрудников — 467 человек. Также в сумму расходов входят покупка товаров, материалов, работ и услуг — 545,5 млн рублей, на 85,16 млн больше, чем годом ранее.

Чистая прибыль академии — 1,78 млрд рублей, на 1,7 млрд больше, чем в прошлом году, активы — 16,6 млрд рублей, +8,2 млрд рублей к 2023 году. На приобретение ценных бумаг и предоставление займов другим лицам компания потратила 10,39 млрд рублей.

С учетом 3,648 млрд рублей вкладов в головной клуб «Краснодар» прямые и косвенные добровольные вклады Сергея Галицкого в футбол краевой столицы составили 11,4 млрд рублей, сообщает Sports.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 3,6 млрд рублей вложил Галицкий в ФК «Краснодар» в 2024 году.