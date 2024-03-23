СК РФ: в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли более 60 человек

Это данные на 03:20 23 марта — число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» еще может увеличиться, уточнили в СК России.

Следователи, криминалисты и эксперты СК России совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ продолжают следственные действия на месте ЧП.

Криминалисты осматривают тела погибших. С места преступления изымают вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Также назначаются и проводятся все необходимые экспертизы: генетические, баллистические и дактилоскопические.

«Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться», — сообщает пресс-служба СК России.

В Telegram-канале ведомства опубликовано видео с места теракта. На кадрах видно, что у нападавших были автоматы Калашникова и большое количество патронов и боеприпасов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стрельба в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. После стрельбы начался пожар, прозвучали взрывы. Из подвала здания сотрудники МЧС успели вывести около ста человек, многие выбежали сами.

Когда огонь разгорелся, здание «Крокус Сити Холл» начали тушить с воздуха. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. Ночью 23 марта пожар в «Крокус Сити Холле» удалось локализовать. Ранее в ФСБ предварительно сообщали о 40 погибших и более 100 пострадавших.

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