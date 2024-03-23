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Число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 93 человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-pogibshih-v-terakte-v-krokus-siti-holle-vyroslo-do-93-chelovek
Число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 93 человек
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

СК РФ 23 марта подтвердил гибель 93 человек в результате теракта «Крокус Сити Холле».

Предварительно, причинами смерти стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. Сообщается также, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений зала. Там в тот момент находились зрители, в том числе раненые.

«На данный момент установлено, что количество погибших составляет 93 человека. Число погибших еще возрастет. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения», — сообщает пресс-служба СК РФ в Telegram.

Следователи продолжают осмотр места происшествия. По предварительным данным, террористы при нападении использовали автоматическое оружие. Его изъяли, как и оставленные террористами боеприпасы. Проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы.

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