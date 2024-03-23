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Глава ФСБ доложил Путину о задержании причастных к теракту в «Крокус Сити Холле»

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/glava-fsb-dolozhil-putinu-o-zaderzhanii-prichastnyh-k-teraktu-v-krokus-siti-holle
Глава ФСБ доложил Путину о задержании причастных к теракту в «Крокус Сити Холле»
Фото пресс-службы администрации Московской области

Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех подозреваемых в участии в теракте в «Крокус Сити Холле».

Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе Кремля.

«Директор ФСБ Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта», — цитирует сообщение  «РИА Новости».

Сообщается, что в настоящее время продолжается работа по выявлению пособников по делу об атаке.

Читайте также: в МЧС РФ сообщили о 107 госпитализированных после теракта в «Крокус Сити Холле».

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