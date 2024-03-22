МЧС: пожар в «Крокус Сити Холле» локализован

В 00:55 23 марта в МЧС России сообщили о локализации пожара «Крокус Сити Холле».

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Около 23:00 площадь возгорания достигла почти 13 тыс. кв. метров.

На месте ЧП работали 320 человек, 130 единиц техники и 3 вертолета. На крышу с воздуха было сброшено порядка 160 тонн воды.

«Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры для скорейшей ликвидации пожара», — сообщает пресс-служба МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стрельба в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. На месте ЧП работают свыше 50 бригад скорой помощи. После стрельбы начался пожар, прозвучали взрывы. Из подвала здания сотрудники МЧС успели вывести около ста человек, многие выбежали сами.

Когда огонь разгорелся, здание «Крокус Сити Холл» начали тушить с воздуха. Кроме того, были усилены меры безопасности на транспортных объектах: в аэропортах, на вокзалах, в поездах. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

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