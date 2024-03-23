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Число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 133 человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-pogibshih-v-terakte-v-krokus-siti-holle-uvelichilos-do-133-chelovek
Число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 133 человек
Фото t.me/mchs_official

Тела обнаружили в ходе разбора завалов в «Крокус Сити Холле».

По состоянию на 16:20 23 марта число погибших в результате теракта выросло до 133 человек. Поисковые работы продолжаются, сообщает пресс-служба СК РФ.

Читайте также: по данным на 12:52 23 марта, число погибших составляло 115 человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в разборе завалов участвуют 719 специалистов и 213 единиц техники. Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

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