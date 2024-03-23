Число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 133 человек
Происшествия
23.03.2024 16:30
Тела обнаружили в ходе разбора завалов в «Крокус Сити Холле».
По состоянию на 16:20 23 марта число погибших в результате теракта выросло до 133 человек. Поисковые работы продолжаются, сообщает пресс-служба СК РФ.
Читайте также: по данным на 12:52 23 марта, число погибших составляло 115 человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в разборе завалов участвуют 719 специалистов и 213 единиц техники. Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.