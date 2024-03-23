Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура

Президент России Владимир Путин 23 марта обратился к народу с телеобращением в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

Глава государства назвал произошедшее 22 марта в «Крокус Сити Холле» кровавым и варварским терактом и объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин выразил благодарность экипажам скорой помощи и санитарной авиации, бойцам спецподразделений и пожарным, спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни людей, вывести их из-под огня, из эпицентра возгорания и задымления, избежать еще больших потерь.

«Уважаемые граждане! Обращаюсь к вам в связи с кровавым, варварским террористически терактом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей. Наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины. За жизнь пострадавших, тех, кто находится в тяжелом состоянии сейчас борются врачи. Уверен, они сделают все возможное и даже невозможное для сохранения жизни и здоровья всех раненых», — сказал Путин.

Также президент отметил помощь неравнодушных людей, которые наряду с врачами и сотрудниками спецслужб оказывали первую помощь, доставляли пострадавших в больницы.

«Необходимую помощь окажем всем семьям, в чью жизнь пришла страшная беда, всем раненым и пострадавшим. Выражаю глубокие искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днем общенационального траура», — сказал Путин.

Также глава государства сообщил, что в Москве и области, а также во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера.

Путин подчеркнул, что сейчас главное — не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новое преступление.

«Что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-розыскных действий, то в настоящее время можно сказать следующее: все 4 непосредственных исполнителей теракта, все, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода государственной границы. Всего задержано 11 человек. ФСБ и другие правоохранительные органы работают над выявлением вскрытием всей пособнической базы террористов. Всех, кто обеспечил их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами. Повторю: следственные и правоохранительные органы сделают все, чтобы установить все детали преступления», — сказал президент.

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