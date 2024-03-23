Симоньян выложила видео допроса подозреваемого в теракте в «Крокус Сити Холле»

Видеозапись допроса одного из подозреваемых в совершении теракта в Подмосковье рредактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала 23 марта

На видео задержанный называет свое имя и сообщает, что за убийство людей в «Крокусе» — «без разницы каких» —ему предложили 500 тыс. рублей.

Также мужчина сообщил, что прибыл в Россию 4 марта из Турции и что месяц назад с ним через мессенджер связался некий помощник «проповедника». Эти же люди, по его словам, предоставили ему оружие.

«В «Крокусе»… Застрелил людей за деньги… Где-то полмиллиона рублей», — сказал подозреваемый.

При этом он добавил, что получил только половину обещанной суммы. Деньги, по его словам, должны были перевести на карту, сообщает RT.

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