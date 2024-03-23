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Тела под завалами: число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» — 115 человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tela-pod-zavalami-chislo-pogibshih-v-terakte-v-krokus-siti-holle-115-chelovek
Тела под завалами: число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» — 115 человек
Фото t.me/mchs_official

В ходе разбора завалов в концертном зале «Крокус Сити Холл» обнаружили погибших. Об этом 23 марта сообщили в СК РФ.

Поисковые работы на месте теракта продолжаются. По данным на 12:52, число погибших составляет 115 человек.

«На месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших. Таким образом, число погибших на данный момент составляет 115 человек», — сообщает пресс-служба СК РФ в Telegram.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в разборе завалов участвуют 719 специалистов и 213 единиц техники.

«Под завалами найдены еще 20 тел. Работы продолжатся еще минимум несколько суток. Больше всего пострадал концертный зал — он полностью выгорел. Основные силы по разбору именно здесь. Альпинисты проводят разведку — то, что осталось от потолка, находится под угрозой обрушения», — написал Воробьев в Telegram.

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