Установлены имена 41 погибшего в теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье

Министерство здравоохранения Московской области опубликовало обновленный список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Обновленный список разместили на сайте ведомства. По состоянию на 11:00 установлены личности 41 погибшего.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», СК РФ 23 марта подтвердил гибель 93 человек в результате теракта «Крокус Сити Холле». Предварительно, причинами смерти стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. В ведомстве отметили, что число погибших еще возрастет.