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Установлены имена 41 погибшего в теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ustanovleny-imena-41-pogibshego-v-terakte-v-krokus-siti-holle-v-podmoskove
Установлены имена 41 погибшего в теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Министерство здравоохранения Московской области опубликовало обновленный список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Обновленный список разместили на сайте ведомства. По состоянию на 11:00 установлены личности 41 погибшего.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», СК РФ 23 марта подтвердил гибель 93 человек в результате теракта «Крокус Сити Холле». Предварительно, причинами смерти стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. В ведомстве отметили, что число погибших еще возрастет.

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