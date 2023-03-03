Раненого диверсантами в Брянской области мальчика наградили медалью СК «Доблесть и отвага»

Ведомственную медаль «Доблесть и отвага» 10-летнему Федору вручили по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина 3 марта.

По сообщению ведомства, 2 марта Федор и две девочки 8 и 7 лет в Новоропскую среднюю школу. На машину, в которой ехали дети, напали украинские диверсанты, они убили водителя.

Федор мог убежать, но он помог девочкам выйти из машины через заднюю дверь и скомандовал бежать в лес. Вооруженные мужчины в этот момент открыли стрельбу по детям. Федор получил ранение в грудь, но сумел провести девочек через лес, поймать попутную машину и доехать до безопасного места.

«Смелость и решительность Федора спасли жизнь детям, оказавшимся в опасности», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ в Telegram.

Федор воспитывается в многодетной семье, увлекается спортом. Близкие и знакомые говорят, что он отзывчивый и добрый мальчик, который всегда готов прийти на помощь.

В настоящее время мальчик находится в ГБУЗ «Брянская областная больница №1». Офицеры СК РФ окажут семье необходимую помощь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», украинские диверсанты 2 марта совершили атаку на два села Брянской области — Любечане и Сушаны. В селе Любечане Климовского района погибли двое мирных жителей. Также был ранен 10-летний мальчик. Ребенка прооперировали, хирурги извлекли пулю из оружия натовского производства. Президент РФ назвал атаку украинских диверсантов терактом. Вечером 2 марта ФСБ сообщила о пресечении вылазки украинских националистов в Климовском районе Брянской области. Кадры с места нападения диверсантов ФСБ опубликовала 3 марта. На видео показан легковой ВАЗ со следами от пуль и Chevrolet Niva. В салонах автомобилей видны погибшие водители. Рамзан Кадыров предложил ввести военное положение в ряде регионов РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решения о введении военного положения не принимались.