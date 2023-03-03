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ФСБ опубликовала кадры с последствиями атаки украинских ДРГ в Брянской области

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/fsb-opublikovala-kadry-s-posledstviyami-ataki-ukrainskih-drg-v-bryanskoj-oblasti
ФСБ опубликовала кадры с последствиями атаки украинских ДРГ в Брянской области
ФСБ опубликовала кадры с последствиями атаки украинских ДРГ в Брянской области

Украинские диверсанты 2 марта атаковали села Любечане и Сушаны в Брянской области. Видеозапись с последствиями нападения на село Любечане ФСБ опубликовала 3 марта.

На видео показан легковой ВАЗ со следами от пуль и Chevrolet Niva. В салонах автомобилей находятся погибшие водители.

Также на видео показано оставленное диверсантами оружие. Это мины, гранатомет иностранного производства и патрон от огнестрельного оружия, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», украинские диверсанты 2 марта атаковали два села Брянской области — Любечане и Сушаны. В селе Любечане Климовского района погибли двое мирных жителей. Также был ранен 10-летний мальчик. Ребенка прооперировали, хирурги извлекли пулю из оружия натовского производства. Президент РФ назвал атаку украинских диверсантов терактом. Вечером 2 марта ФСБ сообщила о пресечении вылазки украинских националистов в Климовском районе Брянской области.

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