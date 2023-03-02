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Губернатор Брянской области: один человек погиб и ранен ребенок при атаке диверсантов ВСУ

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gubernator-bryanskoj-oblasti-odin-chelovek-pogib-i-ranen-rebenok-pri-atake-diversantov-vsu
Губернатор Брянской области: один человек погиб и ранен ребенок при атаке диверсантов ВСУ
Фото yandex.ru/maps

Украинские диверсанты 2 марта совершили атаку на два села Брянской области — Любечане и Сушаны.

По предварительным данным, украинская диверсионная группа проникла на территорию Брянской области из Черниговской области.

«Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь. Еще одна атака совершена ВСУ на Климовский район. В результате сброса с БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны. Минометному обстрелу подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два домовладения», — написал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Кроме того, по данным источника в правоохранительных органах, в Климовском районе около шести жителей могут находиться в заложниках у украинских диверсантов. Число диверсантов, проникших на территорию Брянской области, не уточняется. Речь идет о нескольких десятках вооруженных боевиков.

«В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны РФ проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов», — цитирует ТАСС сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ:

Песков: в Брянской области речь идет об атаке террористов, принимаются меры для их уничтожения.

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