Минобороны РФ: в Краснодарском крае и Адыгее была предпринята попытка атаки беспилотниками

По данным Минобороны РФ, ночью 28 февраля ВСУ предприняли попытку применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

«Подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ БПЛА были подавлены. В результате оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета. Один беспилотник упал в поле, другой — отклонился от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры», — сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Адыгее упал неустановленный летательный аппарат. Об этом 28 февраля сообщил глава республики Мурат Кумпилов.