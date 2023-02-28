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Минобороны РФ: в Краснодарском крае и Адыгее была предпринята попытка атаки беспилотниками

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/minoborony-rf-v-krasnodarskom-krae-i-adygee-byla-predprinyata-popytka-ataki-bespilotnikami
Минобороны РФ: в Краснодарском крае и Адыгее была предпринята попытка атаки беспилотниками
Фото t.me/muratkumpilov

По данным Минобороны РФ, ночью 28 февраля ВСУ предприняли попытку применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

«Подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ БПЛА были подавлены. В результате оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета. Один беспилотник упал в поле, другой — отклонился от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры», — сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Адыгее упал неустановленный летательный аппарат. Об этом 28 февраля сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

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