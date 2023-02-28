В Адыгее упал неустановленный летательный аппарат
Происшествия
28.02.2023 11:06
Об этом 28 февраля сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.
«В поселке Новом Гиагинского района Адыгеи ночью было зафиксировано падение неустановленного летательного аппарата. На месте работает следственно-оперативная группа», — написал Мурат Кумпилов в Telegram.
Он отметил, что жертв и пострадавших нет. Хозяйственная постройка на территории животноводческой ферме получила незначительное разрушение.
«Прошу сохранять спокойствие. Вопросы обеспечения безопасности жителей республики держу на личном контроле», — добавил Кумпилов.
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