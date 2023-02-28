В Адыгее упал неустановленный летательный аппарат

Об этом 28 февраля сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

«В поселке Новом Гиагинского района Адыгеи ночью было зафиксировано падение неустановленного летательного аппарата. На месте работает следственно-оперативная группа», — написал Мурат Кумпилов в Telegram.

Он отметил, что жертв и пострадавших нет. Хозяйственная постройка на территории животноводческой ферме получила незначительное разрушение.

«Прошу сохранять спокойствие. Вопросы обеспечения безопасности жителей республики держу на личном контроле», — добавил Кумпилов.

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