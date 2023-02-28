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В Адыгее упал неустановленный летательный аппарат

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vlasti-adygei-soobshhili-o-padenii-neustanovlennogo-letatelnogo-apparata-na-territorii-respubliki
В Адыгее упал неустановленный летательный аппарат
Фото t.me/muratkumpilov

Об этом 28 февраля сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

«В поселке Новом Гиагинского района Адыгеи ночью было зафиксировано падение неустановленного летательного аппарата. На месте работает следственно-оперативная группа», — написал Мурат Кумпилов в Telegram.

Он отметил, что жертв и пострадавших нет. Хозяйственная постройка на территории животноводческой ферме получила незначительное разрушение.

«Прошу сохранять спокойствие. Вопросы обеспечения безопасности жителей республики держу на личном контроле», — добавил Кумпилов.

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