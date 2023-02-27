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Более 14 тыс. кубометров мусора вывезли после демонтажа подъездов дома, пострадавшего при падении самолета в Ейске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-14-tys-kubometrov-musora-vyvezli-posle-demontazha-podezdov-doma-postradavshego-pri-padenii-samoleta-v-ejske
Более 14 тыс. кубометров мусора вывезли после демонтажа подъездов дома, пострадавшего при падении самолета в Ейске
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На месте разбора аварийных конструкций дома на улице Коммунистической с января работали шесть единиц спецтехники — экскаватор и пять самосвалов.

На данный момент вывезено порядка 14,1 тыс. куб. м строительного мусора. После окончания проектных работ заключат контракт на строительство подъездов и квартир в их планировках на момент ЧС. Завершить строительство планируют до 1 ноября. Квартиры сдадут в предчистовой отделке, жильцам предоставят компенсации за ремонт. Сумма будет зависеть от стоимости стройматериалов.

На время восстановительных работ жителям оплачивают аренду жилья. За однокомнатную квартиру предоставляется 10 тыс. рублей, за двухкомнатную — 13 тыс. рублей, за трех- и четырехкомнатные — по 15 тыс. рублей и 17 тыс. рублей соответственно. Всего в январе по 96 заявлениям выплатили свыше 1,3 млн рублей. В ПВР на данный момент остаются 33 человека. Их обеспечивают трехразовым горячим питанием, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в больнице скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая при крушении Су-24 в Ейске.

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