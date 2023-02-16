В больнице скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая при крушении Су-24 в Ейске
Происшествия
16.02.2023 12:55
Об этом 16 февраля сообщил глава Ейского района Роман Бублик.
«Только что к нам пришла трагическая весть. В больнице Краснодара скончалась шестилетняя Ксюша Холод, пострадавшая при падении самолета Су-24 на многоэтажный дом на улице Коммунистической, 20/1», — написал Роман Бублик в своем Telegram-канале.
Он выразил соболезнование родным и близким Ксюши Холод от лица жителей Ейского района.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», военный самолет Су-34 потерпел крушение в Ейске 17 октября около 18:00. Он рухнул на жилую девятиэтажку на улице Коммунистической. Ранее сообщалось о том, что в результате падения самолета погибли 15 человек, еще 25 жильцов дома получили травмы.
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