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В больнице скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая при крушении Су-24 в Ейске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-bolnitse-skonchalas-shestiletnyaya-devochka-postradavshaya-pri-krushenii-su-24-v-ejske
В больнице скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая при крушении Су-24 в Ейске
Фото пресс-службы администрации Ейского района

Об этом 16 февраля сообщил глава Ейского района Роман Бублик.

«Только что к нам пришла трагическая весть. В больнице Краснодара скончалась шестилетняя Ксюша Холод, пострадавшая при падении самолета Су-24 на многоэтажный дом на улице Коммунистической, 20/1», — написал Роман Бублик в своем Telegram-канале.

Он выразил соболезнование родным и близким Ксюши Холод от лица жителей Ейского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», военный самолет Су-34 потерпел крушение в Ейске 17 октября около 18:00. Он рухнул на жилую девятиэтажку на улице Коммунистической. Ранее сообщалось о том, что в результате падения самолета погибли 15 человек, еще 25 жильцов дома получили травмы.

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