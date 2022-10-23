В сети появилось еще одно видео крушения самолета Су-34 в Ейске
Происшествия
23.10.2022 09:44
Самолет Су-34 рухнул на жилой многоквартирный дом в Ейске вечером 17 октября. В результате происшествия погибли 15 человек, еще 25 человек получили серьезные травмы.
В соцсетях появилось еще одно видео падения самолета на многоэтажку. Момент крушения Су-34 заснял на видеорегистратор один из водителей, который в то время проезжал рядом с улице Коммунистической. На кадрах видно, как самолет резко теряет высоту и падает на многоэтажку.
В результате происшествия погибли 15 человек, еще 25 человек получили серьезные травмы. Сейчас в больницах Краснодарского края остаются 13 жильцов многоэтажки, пострадавших от крушения самолета.
Читайте также: в Ейске по 100 тыс. рублей за утрату имущества при крушении Су-34 получили 74 человека.
Популярные новости
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- Экс-мэр Краснодара рассказал, как проходит подготовку к СВО на полигоне
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- В Усть-Лабинском районе произошел пожар в зерновом очистителе Ладожского элеватора
- ФК «Краснодар» в гостях обыграл «Пари НН» со счетом 2:0
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины