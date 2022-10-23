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В сети появилось еще одно видео крушения самолета Су-34 в Ейске

Происшествия
23.10.2022 09:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-seti-poyavilos-eshhe-odno-video-krusheniya-samoleta-su-34-v-ejske
Видео t.me/pve_123

Самолет Су-34 рухнул на жилой многоквартирный дом в Ейске вечером 17 октября. В результате происшествия погибли 15 человек, еще 25 человек получили серьезные травмы.

В соцсетях появилось еще одно видео падения самолета на многоэтажку. Момент крушения Су-34 заснял на видеорегистратор один из водителей, который в то время проезжал рядом с улице Коммунистической. На кадрах видно, как самолет резко теряет высоту и падает на многоэтажку.

В результате происшествия погибли 15 человек, еще 25 человек получили серьезные травмы. Сейчас в больницах Краснодарского края остаются 13 жильцов многоэтажки, пострадавших от крушения самолета.

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