В сети появилось еще одно видео крушения самолета Су-34 в Ейске

Видео t.me/pve_123

Самолет Су-34 рухнул на жилой многоквартирный дом в Ейске вечером 17 октября. В результате происшествия погибли 15 человек, еще 25 человек получили серьезные травмы.

В соцсетях появилось еще одно видео падения самолета на многоэтажку. Момент крушения Су-34 заснял на видеорегистратор один из водителей, который в то время проезжал рядом с улице Коммунистической. На кадрах видно, как самолет резко теряет высоту и падает на многоэтажку.

В результате происшествия погибли 15 человек, еще 25 человек получили серьезные травмы. Сейчас в больницах Краснодарского края остаются 13 жильцов многоэтажки, пострадавших от крушения самолета.

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