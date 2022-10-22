В Ейске по 100 тыс. рублей за утрату имущества при крушении Су-34 получили 74 человека

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Первым жильцам пострадавшего дома на улице Коммунистической начали начислять выплаты за утрату имущества. Деньги уже пришли 74 жителям.

Всего на выплату в 100 тыс. рублей заявления подали 251 житель из 97 квартир. Все оформлено и готово к выплате еще для 110 пострадавших.

Единовременную выплату в 10 тыс. рублей, которая полагается всем жильцам пострадавшего дома, получили уже 319 человек. Заявления подали 792 жильца. Все готово для выплаты еще 409 жителям, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Кроме того, жильцы 57 квартир наиболее поврежденных подъездов (2 и 4) смогли забрать вещи первой необходимости и документы. Собственники оставшихся четырех квартир находятся не в городе, с ними о посещении квартир договорятся в индивидуальном порядке. В третий подъезд вход по-прежнему небезопасен для жизни и здоровья граждан.

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