Из Ейской ЦРБ выписали троих пострадавших при крушении Су-34 возле многоэтажки

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Ейскую больницу 22 октября покинули три пострадавших жителя дома на улице Коммунистической.

Сейчас в больницах остается 13 человек.

В центральной районной больнице Ейска лечатся семь пациентов, все в состоянии средней степени тяжести. Остальные шесть пациентов — в Краснодаре. Один ребенок в тяжелом состоянии в Детской краевой клинической больнице, в перинатальном центре — одна беременная женщина. В ККБ № 1 проходят лечение четыре пострадавших, из них один ребенок.

Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь, амбулаторно врачи наблюдают еще одного пациента, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Су-34 рухнул на жилую девятиэтажку в Ейске 17 октября. Погибли 15 человек, в том числе трое детей.