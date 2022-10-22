Из Ейской ЦРБ выписали троих пострадавших при крушении Су-34 возле многоэтажки
Происшествия
22.10.2022 22:01
Ейскую больницу 22 октября покинули три пострадавших жителя дома на улице Коммунистической.
Сейчас в больницах остается 13 человек.
В центральной районной больнице Ейска лечатся семь пациентов, все в состоянии средней степени тяжести. Остальные шесть пациентов — в Краснодаре. Один ребенок в тяжелом состоянии в Детской краевой клинической больнице, в перинатальном центре — одна беременная женщина. В ККБ № 1 проходят лечение четыре пострадавших, из них один ребенок.
Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь, амбулаторно врачи наблюдают еще одного пациента, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Су-34 рухнул на жилую девятиэтажку в Ейске 17 октября. Погибли 15 человек, в том числе трое детей.
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