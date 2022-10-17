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В центре Ейска военный самолет рухнул на жилую девятиэтажку

Происшествия
17.10.2022 19:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsentre-ejska-voennyj-samolet-ruhnul-na-zhiluyu-devyatietazhku
Видео из соцсетей

О происшествии в районе улицы Коммунистической в Ейске сообщили вечером 17 октября. На присланных в редакцию интернет-портала «Кубань 24» видеозаписях виден горящий многоквартирный дом. Слышны громкие хлопки.

В городских пабликах распространились видео и фотографии с места происшествия. Очевидцы сообщают, что причиной взрыва и последующего пожара стало падение воздушного судна. По данным Министерства обороны РФ, это Су-34, который взлетал с местного аэродрома для выполнения учебно-тренировочного полета.

Пилоты успели катапультироваться. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета в Ейске стало возгорание одного из двигателей при взлете, на месте падения Су-34 произошло возгорание топлива самолета, сообщает Минобороны РФ.

На месте аварии работают бригады скорой помощи и экстренные службы. Сообщается, что они не могут подобраться близко к горящему зданию из-за сильного задымления. Информация о пострадавших и погибших уточняется.

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