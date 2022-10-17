В Краснодаре из-за пожара эвакуировали студентов и преподавателей колледжа

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Сообщение о возгорании в Краснодарском машиностроительном колледже на улице Красной поступило в МЧС 17 октября в 13:06.

О произошедшем сообщили в соцсетях студенты. На кадрах видно, что в коридоре учебного заведения произошел пожар и сильное задымление. По словам очевидцев, всех студентов и преподавателей эвакуировали.

На место прибыли подразделения пожарно-спасательного гарнизона. Установили, что произошло короткое замыкание светильника на 3 этаже. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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