В Краснодаре из-за пожара эвакуировали студентов и преподавателей колледжа
Происшествия
17.10.2022 17:06
Сообщение о возгорании в Краснодарском машиностроительном колледже на улице Красной поступило в МЧС 17 октября в 13:06.
О произошедшем сообщили в соцсетях студенты. На кадрах видно, что в коридоре учебного заведения произошел пожар и сильное задымление. По словам очевидцев, всех студентов и преподавателей эвакуировали.
На место прибыли подразделения пожарно-спасательного гарнизона. Установили, что произошло короткое замыкание светильника на 3 этаже. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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