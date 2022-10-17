Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре из-за пожара эвакуировали студентов и преподавателей колледжа

Происшествия
17.10.2022 17:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-pozhara-evakuirovali-studentov-i-prepodavatelej-kolledzha
В Краснодаре из-за пожара эвакуировали студентов и преподавателей колледжа
Фото t.me/chpkrasnodara

Сообщение о возгорании в Краснодарском машиностроительном колледже на улице Красной поступило в МЧС 17 октября в 13:06.

О произошедшем сообщили в соцсетях студенты. На кадрах видно, что в коридоре учебного заведения произошел пожар и сильное задымление. По словам очевидцев, всех студентов и преподавателей эвакуировали.

На место прибыли подразделения пожарно-спасательного гарнизона. Установили, что произошло короткое замыкание светильника на 3 этаже. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи ночью сгорела деревянная баня.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе разгуливающий по улице голый мужчина напугал прохожих
В Анапе разгуливающий по улице голый мужчина напугал прохожих
Трасса в обход Адлера втрое сократит время в пути от Горячего Ключа до Сочи
Трасса в обход Адлера втрое сократит время в пути от Горячего Ключа до Сочи
В Краснодаре ребенок получил травмы при катании на карусели
В Краснодаре ребенок получил травмы при катании на карусели
Жителей Краснодара напугала оставленная на улице игрушка в украинском наряде
Жителей Краснодара напугала оставленная на улице игрушка в украинском наряде
Отсрочку от частичной мобилизации предоставили отцам с тремя детьми
Отсрочку от частичной мобилизации предоставили отцам с тремя детьми
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  2. В Краснодарском театре драмы прошла премьера «Двойника» по Достоевскому. Фоторепортаж
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. Движение автобусов из Краснодара по Крымскому мосту возобновят не раньше 18 октября
  5. Исследование: жителю Кубани необходимо почти 9 лет, чтобы накопить на новый автомобиль
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях