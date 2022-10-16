В Сочи ночью сгорела деревянная баня

Фото t.me/spasenie_sochi

Сообщение о пожаре на улице Апшронской 10/1 поступило в службу спасения Сочи в ночь на 16 октября.

Прибыв на место, спасатели выяснили, что горит деревянная баня. Сотрудники службы спасения оказали помощь пожарным.

В 00:54 пожар локализовали, в 00:58 ликвидирован открытый огонь. Полностью пожар потушили в 1:01. Предварительно, причиной происшествия стала загоревшаяся печь. Площадь пожара составила 20 кв. м.

Пострадавших и погибших нет, сообщает пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи».

В ликвидации пожара от МЧС России участвовали четыре человека личного состава и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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