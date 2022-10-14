В Новороссийске ночью на трассе рядом с заправкой сгорела фура
Происшествия
14.10.2022 07:25
Видеозаписи, запечатлевшие горящий большегруз на Сухумским шоссе рядом с заправочной станцией «Лукойл», опубликовали в соцсетях очевидцы.
На кадрах видна припаркованная на дороге фура, кабину которой охватило пламя.
Сообщение о возгорании большегруза на Сухумском шоссе поступило диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона 13 октября в 21:20.
На место происшествия выехала пожарная бригада. Прибыв по адресу, они в кратчайшие сроки потушили огонь и не позволили пожару распространиться.
В ликвидации возгорания участвовали три человека личного состава и одна единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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