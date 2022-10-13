В Сочи на пляже загорелось здание
Сообщение о возгорании на улице Возрождения поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 14:30.
На место незамедлительно выехали пожарные. Прибыв на место в 14:44, они установили, что горит неэксплуатируемое здание. В 15:00 пожар локализовали на площади 270 кв. м. В 15:05 ликвидировали открытое горение, в 15:25 пожар полностью потушили.
В ликвидации пожара участвовали восемь человек и три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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