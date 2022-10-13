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В Сочи на пляже загорелось здание

Происшествия
13.10.2022 16:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-na-plyazhe-zagorelos-zdanie
В Сочи на пляже загорелось здание
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение о возгорании на улице Возрождения поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 14:30.

На место незамедлительно выехали пожарные. Прибыв на место в 14:44, они установили, что горит неэксплуатируемое здание. В 15:00 пожар локализовали на площади 270 кв. м. В 15:05 ликвидировали открытое горение, в 15:25 пожар полностью потушили.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек и три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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