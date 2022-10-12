В Тихорецком районе во время пожара в доме многодетной семьи погиб ребенок
Трагедия произошла в частном доме в станице Архангельской поздно вечером 10 октября. Загорелся дом семьи, которая воспитывала семерых детей.
«Резко выключился свет и снова включился, супруг пошел в коридор посмотреть счетчик. Открыл дверь, а там пламя, дверь закрыть уже не получилось. Он начал кричать, что горим, выбил окно, стал вытаскивать детей», — рассказала многодетная мать Ольга Ошуркова.
Женщина рассказала, что во время пожара погибла ее 7-летняя дочка, учащаяся в первом классе. Остальные дети не пострадали. У отца сильно обгорела спина. По словам матери, в их доме печное отопление, но в тот день они им не пользовались.
Инспектор ОНД и профилактической работы Тихорецкого района Виталина Бондаренко сообщила, что на пожар в доме семьи Ошурковых выехали две пожарные автоцистерны. При ликвидации огня спасатели обнаружили труп ребенка.
Причину возгорания устанавливают специалисты. Проводится доследственная проверка.
Сейчас многодетная семья осталась без крова и нуждается в помощи. Им необходима одежда и обувь на мальчиков 7, 10 и 13 лет, а также на девочек 5 месяцев, 5 и 8 лет.
Желающие помочь семье вещами могут передать их по адресу: Тихорецк, улица Коммунистическая, 227 А, заранее позвонив на номер 8 (953) 099-19-92, пишет газета «Тихорецкие вести».
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