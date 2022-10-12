Отец погибшей при пожаре на Кубани девочки получил сильные ожоги, пытаясь спасти дочь

Видео пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Сообщение о возгорании в одном из домов на улице Макарова в станице Архангельской поступило в МЧС 10 октября в 23:15.

На место выехали пожарные расчеты. В 23:24 огонь локализовали на площади 63 кв. м. В 0:02 — пожар полностью потушили. На месте происшествия работали восемь спасателей и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

После локализации возгорания в помещении дома было обнаружено тело 7-летней девочки.

В СК начали проводить доследственную проверку и установили, что возгорание заметил хозяин дома. Дети в этот момент уже спали. Вместе с супругой он начал будить детей и эвакуировать их на улицу, однако 7-летняя девочка осталась в доме.

Глава семьи, несмотря на сильный пожар и задымление, несколько раз заходил в дом, чтобы найти дочь. В результате он сам получил термические ожоги 1-3 степени и был госпитализирован. В настоящее время его жизнь вне опасности. Предварительной причиной пожара могло стать короткое замыкание, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следственный отдел по Тихорецкому району СКР по краю возбудил уголовное дело по факту гибели девочки. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы. Расследование продолжаются.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Тихорецком районе во время пожара в доме многодетной семьи погиб ребенок. По словам матери погибшей девочки, в доме печное отопление, но в тот день они им не пользовались.