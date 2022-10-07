С начала года в Краснодарском крае число пожаров выросло на 13,4%

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В настоящее время в 37 районах Кубани действует особый противопожарный режим. Об этом на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности края напомнил вице-губернатор Евгений Наумов.

«В целом за истекший период пожароопасного сезона серьезных происшествий удалось не допустить. В настоящее время на территории 37 муниципальных образований продолжает действовать особый противопожарный режим. В пяти районах установлен четвертый класс пожарной опасности. С начала 2022 года на 13,4% возросло общее количество пожаров в крае в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Также отмечают рост количества загораний сухой растительности — на 31%. На эти показатели следует обратить особое внимание», — сказал Наумов.

По словам и. о. министра природных ресурсов региона Сергея Еремина, с начала года зарегистрировали 21 лесной пожар. Общая площадь — 14,37 га. Ущерб населенным пунктам, объектам экономики и инфраструктуры не нанесен.

На совещании также обсудили итоги прошедшего курортного сезона и рассмотрели вопросы обеспечения безопасности туристов и населения края летом следующего года.

Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий отметил, что сезон 2022 прошел на высоком уровне.

«Летний сезон 2022 года прошел без громких происшествий на достаточно высоком уровне. Выявленные недостатки и замечания оперативно устранялись на местах. Например, на водных объектах Анапы, Геленджика и Сочи прекратили деятельность 32 незаконных пункта проката маломерных судов. В преддверии зимнего сезона и следующего летнего курортного сезона ведем активную работу по внедрению разработанных министерством стандартов. Приведение услуг к единому формату в первую очередь обеспечит их безопасность и «прозрачность». Наши гости будут понимать, какой набор услуг их ждет при выборе того или иного направления», — сказал Зарицкий.

Министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков сообщил, что спасатели «Кубань-СПАС» с начала года провели свыше 140 поисково-спасательных работ на водных объектах региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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