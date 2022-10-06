В Геленджике потушили лесной пожар в районе «Сафари парка»

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Сообщение о задымлении в районе «Сафари парка» поступило в Геленджикский филиал краевого лесопожарного центра 6 октября в 12:52.

В 15:00 возгорание полностью ликвидировали на площади 0,03 га. В качестве средств пожаротушения были использованы ранцевые лесные огнетушители и пожарные автоцистерны.

В ликвидации лесного пожара были задействованы 10 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», специалисты краевого лесопожарного центра в 13:11 приступили к тушению пожара примерной площадью 0,02 га, в 13:30 возгорание локализовали на площади 0,03 га.