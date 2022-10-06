Под Геленджиком в районе «Сафари парка» загорелся лес

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Сообщение о задымлении в районе «Сафари парка» поступило диспетчеру Геленджикского филиала краевого лесопожарного центра 6 октября в 12:52.

На место незамедлительно отправились специалисты. Прибыв в 13:07, они обнаружили низовой лесной пожар в Кабардинском участковом лесничестве. В 13:11 приступили к тушению пожара примерной площадью 0,02 га. В 13:30 возгорание локализовали на площади 0,03 га.

Ликвидация пожара продолжается. Специалисты устанавливают личности причастных к возгоранию, сообщает пресс-служба ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».

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