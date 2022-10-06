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В Горячем Ключе неизвестный пытался поджечь военкомат

Происшествия
06.10.2022 10:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-goryachem-klyuche-neizvestnyj-pytalsya-podzhech-voenkomat
В Горячем Ключе неизвестный пытался поджечь военкомат

Вызов о возгорании на улице Иркутской Дивизии, 61 поступил пожарным 6 октября около 1:00. По этому адресу в Горячем Ключе располагается военкомат.

Пожар потушили силами сотрудников военкомата до приезда спасателей.

«Неизвестный бросил в здание бутылку с зажигательной смесью. Дальше тамбура огонь не распространился. Возгорание потушили до приезда пожарных», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Горячеключевском пожарно-спасательном гарнизоне.

В соцсетях распространилась информация о том, что к поджогу может быть причастна женщина.

«Правоохранители ведут проверку. Информация о подозреваемой, публикуемая в интернете, не является достоверной», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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