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В Сочи возле аэропорта сгорел пикап

Происшествия
05.10.2022 14:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-vozle-aeroporta-sgorel-pikap
В Сочи возле аэропорта сгорел пикап

Возгорание автомобиля произошло утром 5 октября возле международного аэропорта Сочи.

Видео с горящей машиной очевидцы опубликовали в соцсетях. По их словам, во время пожара был слышен хлопок.

«Информация о возгорании поступила дежурному диспетчеру в 9:31. Прибывшие на место пожарные установили, что горит автомобиль. Площадь пожара составляла 6 кв. метров», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В 9:34 возгорание локализовали. В тушении принимали участие четыре человека и одна единица техники.

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