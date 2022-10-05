В Сочи возле аэропорта сгорел пикап
Возгорание автомобиля произошло утром 5 октября возле международного аэропорта Сочи.
Видео с горящей машиной очевидцы опубликовали в соцсетях. По их словам, во время пожара был слышен хлопок.
«Информация о возгорании поступила дежурному диспетчеру в 9:31. Прибывшие на место пожарные установили, что горит автомобиль. Площадь пожара составляла 6 кв. метров», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
В 9:34 возгорание локализовали. В тушении принимали участие четыре человека и одна единица техники.
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