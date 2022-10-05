В Краснодарском крае во время пожара в частном доме обрушилась крыша, есть погибший

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Сообщение о пожаре в частном доме на улице Комсомольской в станице Темижбекской Кавказского района поступило в МЧС 5 октября в 4:24.

По адресу выехали пожарные расчеты. По прибытию они установили, что горит крыша частного дома, часть ее уже обрушилась.

Площадь пожара составила 40 кв. м. На тушение подали 2 пожарных ствола, работало звено газодымозащитной службы. После локализации возгорания в помещении обнаружили тело мужчины. На месте работал 6 спасателей и 2 единицы техники. Причины возникновения пожара устанавливаются, сообщает пожарная охрана Кавказского района в Telegram.

Личность погибшего установили. Это 63-летний житель станицы. Предварительной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. По факту гибели мужчины в пожаре начали проводить доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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