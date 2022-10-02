В Сочи произошел пожар в частном доме, огонь охватил 120 кв. метров

В Сочи произошел пожар в частном доме, огонь охватил 120 кв. метров

Сообщение о пожаре в селе Калиновое Озеро Адлерского района поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 1 октября в 19:55.

Пожарные прибыли на место в 20:36 и установили, что горит частный дом. Огонь охватил 120 кв. м. Звено газодымозащитной службы провело разведку.

В 20:37 возгорание локализовали на площади 120 кв. м, в 21:11 ликвидировали открытое горение. Последствие пожара устранили в 21:22.

Всего к тушению пожара от МЧС России привлекалось 18 человек личного состава и шесть единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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