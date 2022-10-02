Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре загорелась квартира в многоэтажке на улице Аверкиева

Происшествия
02.10.2022 16:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zagorelas-kvartira-v-mnogoetazhke-na-ulitse-averkieva
В Краснодаре загорелась квартира в многоэтажке на улице Аверкиева
Фото t.me/bvk_mkr_vostochka

Пожаре в 16-этажном доме на улице Аверкиева, 21 произошел 2 октября около 15:30.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На видео, снятом из окна соседнего дома, виден черный дым, вырывающийся из окна на 10 этаже.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 15:48. НА место незамедлительно выехали специалисты. Прибыв на место в 15:58, пожарные установили, что на балконе 10 этаже многоэтажки загорелись б/у вещи. Пожар охватил 5 кв. м.

В 16:04 возгорание локализовали на той же площади, а в 16:05 пожар полностью ликвидировали.

В тушении пожара от МЧС России участвовали 20 человек личного состава и шесть единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи на ходу загорелся автобус с пассажирами.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
ДНР и ЛНР вошли в состав РФ в административных границах 2014 года
ДНР и ЛНР вошли в состав РФ в административных границах 2014 года
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
В Краснодаре загорелась квартира в многоэтажке на улице Аверкиева
В Краснодаре загорелась квартира в многоэтажке на улице Аверкиева
В Сочи на ходу загорелся автобус с пассажирами
В Сочи на ходу загорелся автобус с пассажирами
Жителей Сочи предупредили о грозах, усилении ветра и шторме до 4 баллов
Жителей Сочи предупредили о грозах, усилении ветра и шторме до 4 баллов
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
  2. Марина Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста по делу о фейках о ВС РФ
  3. Атака хакеров: в DNS произошла утечка персональных данных клиентов и сотрудников
  4. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  5. В Сочи на ходу загорелся автобус с пассажирами
  6. Объясняем.рф: ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях