В Краснодаре загорелась квартира в многоэтажке на улице Аверкиева

Фото t.me/bvk_mkr_vostochka

Пожаре в 16-этажном доме на улице Аверкиева, 21 произошел 2 октября около 15:30.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На видео, снятом из окна соседнего дома, виден черный дым, вырывающийся из окна на 10 этаже.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 15:48. НА место незамедлительно выехали специалисты. Прибыв на место в 15:58, пожарные установили, что на балконе 10 этаже многоэтажки загорелись б/у вещи. Пожар охватил 5 кв. м.

В 16:04 возгорание локализовали на той же площади, а в 16:05 пожар полностью ликвидировали.

В тушении пожара от МЧС России участвовали 20 человек личного состава и шесть единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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