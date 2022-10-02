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В Сочи на ходу загорелся автобус с пассажирами

Происшествия
02.10.2022 14:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-na-hodu-zagorelsya-avtobus-s-passazhirami
В Сочи на ходу загорелся автобус с пассажирами
Фото t.me/sochitypical

Инцидент произошел в Адлере 2 октября около 12:00. Кадры с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

Они сообщили, что во время движения автобус, в котором в этот момент находились пассажиры задымился.

Водитель остановил машину на остановке «Знание» и помог пассажирам эвакуироваться. После этого своими силами потушил возгорание. Сообщается, что никто не пострадал.

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