В Сочи в частном секторе ночью загорелась хозпостройка

фото t.me/chp_sochi

Пожар произошел в поселке Красная Поляна на улице Защитников Кавказа в ночь на 2 октября. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

Кадры запечатлели столб дыма над одной из крыш и подъехавшие спецмашины.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 22:49.

На место незамедлительно выехали пожарные. Прибыв на место в 22:58, они установили, что горит хозпостройка. В 23:01 пожар локализовали на площади 20 кв. м, а через четыре минуты ликвидировали открытое горение. Полностью пожар потушили в 23:10.

В ликвидации пожара от МЧС Росси участвовали восемь человек личного состава и две единицы техники. Пострадавших нет, эвакуация не потребовалась, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: пригород Новороссийска накрыло дымом от горящей свалки.