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В Сочи в частном секторе ночью загорелась хозпостройка

Происшествия
02.10.2022 10:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-v-chastnom-sektore-nochyu-zagorelas-hozpostrojka
В Сочи в частном секторе ночью загорелась хозпостройка
фото t.me/chp_sochi

Пожар произошел в поселке Красная Поляна на улице Защитников Кавказа в ночь на 2 октября. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

Кадры запечатлели столб дыма над одной из крыш и подъехавшие спецмашины.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 22:49.

На место незамедлительно выехали пожарные. Прибыв на место в 22:58, они установили, что горит хозпостройка. В 23:01 пожар локализовали на площади 20 кв. м, а через четыре минуты ликвидировали открытое горение. Полностью пожар потушили в 23:10.

В ликвидации пожара от МЧС Росси участвовали восемь человек  личного состава и две единицы техники. Пострадавших нет, эвакуация не потребовалась, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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