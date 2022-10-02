В Сочи в частном секторе ночью загорелась хозпостройка
Происшествия
02.10.2022 10:04
Пожар произошел в поселке Красная Поляна на улице Защитников Кавказа в ночь на 2 октября. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.
Кадры запечатлели столб дыма над одной из крыш и подъехавшие спецмашины.
Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 22:49.
На место незамедлительно выехали пожарные. Прибыв на место в 22:58, они установили, что горит хозпостройка. В 23:01 пожар локализовали на площади 20 кв. м, а через четыре минуты ликвидировали открытое горение. Полностью пожар потушили в 23:10.
В ликвидации пожара от МЧС Росси участвовали восемь человек личного состава и две единицы техники. Пострадавших нет, эвакуация не потребовалась, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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