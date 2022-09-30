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Пригород Новороссийска накрыло дымом от горящей свалки

Происшествия
30.09.2022 08:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/prigorod-novorossijska-nakrylo-dymom-ot-goryashhej-svalki
Фото t.me/nvrsk_new

Сообщение о горящей свалке в селе Борисовка под Новороссийском поступило пожарным 30 сентября в 3:15.

На место незамедлительно выехали пожарные расчеты. Прибыв на место в 3:25, они установили, что горит мусор на площади 800 кв. м. На тушение подали четыре ствола.

Локализовали пожар на той же площади в 8:20.

В ликвидации возгорания участвуют 13 человек личного состава и четыре единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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