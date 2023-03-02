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Песков: в Брянской области речь идет об атаке террористов, принимаются меры для их уничтожения

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/peskov-v-bryanskoj-oblasti-rech-idet-ob-atake-terroristov-prinimayutsya-mery-dlya-ih-unichtozheniya
Песков: в Брянской области речь идет об атаке террористов, принимаются меры для их уничтожения
Дмитрий Песков. Фото пресс-службы президента РФ

Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 2 марта.

По его словам, президент получает постоянные доклады о ситуации после атаки украинских боевиков в Брянской области. Также Песков отметил, что пока не известно, повлияют ли эти события на статус СВО. Сейчас принимаются меры по уничтожению боевиков.

«Президент Путин в Кремле, он получает постоянные доклады, регулярные по линии силовых ведомств. В частности, ему докладывают руководитель ФСБ Бортников, министр обороны Шойгу и руководитель Росгвардии Золотов», — сказал Песков.

Кроме того, Песков опроверг информацию о том, что президент России Владимир Путин проведет экстренное заседание Совбеза РФ 2 марта. Плановое совещание состоится 3 марта, заключил пресс-секретарь.

«Проведение совещания Совбеза РФ сегодня не планируется, на завтра в плане совещание с постоянными членами Совета», — цитирует Дмитрия Пескова РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Брянской области сообщил, что один человек погиб и ранен ребенок при атаке диверсантов ВСУ.

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