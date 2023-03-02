Путин навал терактом атаку украинских диверсантов в Брянской области
Происшествия
02.03.2023 15:31
Об этом президент России Владимир Путин заявил 2 марта в ходе встречи с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника».
Нападавшие обстреляли гражданский автомобиль. Они видели, что в нем есть дети, пояснил Владимир Путин.
«Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, нет, «Нива» обыкновенная, открыли огонь по ним», — цитирует главу государства ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Брянской области сообщил, что один человек погиб и ранен ребенок при атаке диверсантов ВСУ. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Брянской области речь идет об атаке террористов, для их уничтожения принимаются все меры.
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