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Раненого диверсантами ребенка в Брянской области прооперировали

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ranenogo-diversantami-rebenka-v-bryanskoj-oblasti-prooperirovali
Раненого диверсантами ребенка в Брянской области прооперировали
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Украинские диверсанты 2 марта совершили атаку на два села Брянской области — Любечане и Сушаны.

В результате обстрела два человека погибли и был ранен 10-летний мальчик. Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что врачи успешно прооперировали ребенка.

«Благодаря профессионализму наших медиков операция у юного героя Федора, пострадавшего от действий ДРГ, прошла успешно. Врачи извлекли пулю, выпущенную из оружия натовского производства. Федор находится под постоянным наблюдением специалистов», — написал Богомаз в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по предварительным данным, украинская диверсионная группа проникла на территорию Брянской области из Черниговской области. В результате действий ДРГ в селе Любечане Климовского района погибли двое мирных жителей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Брянской области речь идет об атаке террористов, для их уничтожения принимаются все меры. Президент России Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом.

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