Раненого диверсантами ребенка в Брянской области прооперировали
Украинские диверсанты 2 марта совершили атаку на два села Брянской области — Любечане и Сушаны.
В результате обстрела два человека погибли и был ранен 10-летний мальчик. Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что врачи успешно прооперировали ребенка.
«Благодаря профессионализму наших медиков операция у юного героя Федора, пострадавшего от действий ДРГ, прошла успешно. Врачи извлекли пулю, выпущенную из оружия натовского производства. Федор находится под постоянным наблюдением специалистов», — написал Богомаз в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», по предварительным данным, украинская диверсионная группа проникла на территорию Брянской области из Черниговской области. В результате действий ДРГ в селе Любечане Климовского района погибли двое мирных жителей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Брянской области речь идет об атаке террористов, для их уничтожения принимаются все меры. Президент России Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом.
- В соцсетях опубликовали подробную схему японского сада в парке «Краснодар»
- Каждый год ездил на дерби в Турцию — тренер Шалимов рассказал о Галицком до создания ФК «Краснодар»
- До 12 часов ограничат время работы таксистов в России
- СК выясняет обстоятельства атаки украинскими беспилотниками объектов на Кубани и в Адыгее
- В России предложили изменить правила размещения камер контроля скорости на дорогах
- Из-за короткого замыкания из детского сада в Крымске эвакуировали 10 детей и 5 воспитателей