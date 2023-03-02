Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Губернатор Брянской области: количество погибших в результате действий ДРГ увеличилось до двух

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gubernator-bryanskoj-oblasti-kolichestvo-pogibshih-v-rezultate-dejstvij-drg-uvelichilos-do-dvuh
Губернатор Брянской области: количество погибших в результате действий ДРГ увеличилось до двух
Губернатор Брянской области Александр Богомаз.. Фото t.me/avbogomaz

Украинские диверсанты 2 марта совершили атаку на села Любечане и Сушаны Брянской области.

По уточненной информации, в результате действий диверсионной группы в селе Любечане погибли двое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«В результате действий ДРГ в селе Любечане Климовского района количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек. Погиб мужчина 1966 года рождения. Оперативные службы проводят необходимые мероприятия», — написал он в Telegram.

После атаки украинских диверсантов на юго-западе области обнаружили множество взрывных устройств, сообщает пресс-служба ФСБ.

«Проводятся проверка и осмотр местности, обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идет разминирование», — говорится в сообщении.

Сейчас ситуация в Климовском районе находится под контролем правоохранителей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее губернатор Брянской области сообщил, что один человек погиб и ранен ребенок при атаке диверсантов ВСУ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Брянской области речь идет об атаке террористов, для их уничтожения принимаются все меры. Президент России Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В России изменились правила проезда по перекресткам с круговым движением
В России изменились правила проезда по перекресткам с круговым движением
В Сочи лишили полномочий судью Валерия Слука
В Сочи лишили полномочий судью Валерия Слука
Реформы ПДД: в России с 1 марта введут новые дорожные знаки
Реформы ПДД: в России с 1 марта введут новые дорожные знаки
Ресторан у Моста Поцелуев загорелся в Краснодаре
Ресторан у Моста Поцелуев загорелся в Краснодаре
На нефтебазе в Туапсе произошел крупный пожар
На нефтебазе в Туапсе произошел крупный пожар
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В соцсетях опубликовали подробную схему японского сада в парке «Краснодар»
  2. Десятки мертвых чаек обнаружили местные жители в Новороссийске
  3. В Анапе наемный работник поджег иномарку нанимателя из-за того, что ему мало заплатили за ремонт
  4. СК выясняет обстоятельства атаки украинскими беспилотниками объектов на Кубани и в Адыгее
  5. В России предложили изменить правила размещения камер контроля скорости на дорогах
  6. Из-за короткого замыкания из детского сада в Крымске эвакуировали 10 детей и 5 воспитателей
Прямой эфир
Мы в соцсетях