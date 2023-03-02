Губернатор Брянской области: количество погибших в результате действий ДРГ увеличилось до двух
Украинские диверсанты 2 марта совершили атаку на села Любечане и Сушаны Брянской области.
По уточненной информации, в результате действий диверсионной группы в селе Любечане погибли двое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«В результате действий ДРГ в селе Любечане Климовского района количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек. Погиб мужчина 1966 года рождения. Оперативные службы проводят необходимые мероприятия», — написал он в Telegram.
После атаки украинских диверсантов на юго-западе области обнаружили множество взрывных устройств, сообщает пресс-служба ФСБ.
«Проводятся проверка и осмотр местности, обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идет разминирование», — говорится в сообщении.
Сейчас ситуация в Климовском районе находится под контролем правоохранителей.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее губернатор Брянской области сообщил, что один человек погиб и ранен ребенок при атаке диверсантов ВСУ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Брянской области речь идет об атаке террористов, для их уничтожения принимаются все меры. Президент России Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом.
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