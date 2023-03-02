ФСБ пресекла вылазку украинских националистов в Климовском районе Брянской области

Украинских националистов выдавили на территорию Украины и нанесли по ним массированный артиллерийский удар.

Об этом сообщили вечером 2 марта в Центре общественных связей ФСБ.

«В результате принятых мер вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области пресечена. Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», украинские диверсанты 2 марта атаковали два села Брянской области — Любечане и Сушаны. В селе Любечане Климовского района погибли двое мирных жителей. Также был ранен 10-летний мальчик. Ребенка прооперировали, хирурги извлекли пулю из оружия натовского производства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Брянской области речь идет об атаке террористов, для их уничтожения принимаются все меры. Президент РФ назвал атаку украинских диверсантов терактом.