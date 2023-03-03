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Песков: решения о введении военного положения из-за атаки на Брянскую область не принимались

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/peskov-resheniya-o-vvedenii-voennogo-polozheniya-iz-za-ataki-na-bryanskuyu-oblast-ne-prinimalis
Песков: решения о введении военного положения из-за атаки на Брянскую область не принимались
Фото Валерия Шарифулина/ТАСС

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 3 марта предложил ввести в ряде регионов РФ военное положение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решения о введении военного положения не принимались.

«Это прерогатива президента Российской Федерации. Сейчас каких-либо решений не принималось», — цитирует Пескова ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань24», Рамзан Кадыров предложил ввести военное положение в ряде регионов РФ и призвал разобраться со всеми участниками вылазки на Брянскую область «самым суровым образом».

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