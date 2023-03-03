Рамзан Кадыров предложил ввести военное положение в ряде регионов РФ
Глава Чечни Рамзан Кадыров после нападения украинских диверсантов на два села в Брянской области предложил ввести в некоторых регионах военное положение с максимальным уровнем реагирования.
В сообщении, опубликованном в соцсетях 3 марта, Кадыров призвал разобраться со всеми участниками вылазки на Брянскую область «самым суровым образом». Также, по его мнению, стоит тщательно проверить семьи диверсантов, которые могут проживать в РФ. Кроме того, он подчеркнул, что нельзя «церемониться с врагом» и рекомендовал взорвать все точки, имеющие какое-либо отношение к нападению на Брянскую область.
«Считаю, что следовало бы ввести в некоторых регионах военное положение с максимальным уровнем реагирования вместо ныне установленного среднего. Да, это может быть неудобным для местных жителей, зато они будут в безопасности», — написал Кадыров в Telegram.
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