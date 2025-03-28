Промышленный кластер Краснодарского края включает более 12 тыс. производств

По инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в регионе создается мощный промышленный кластер, появляются новые и возрождаются старые производства.

Промышленность в экономике

В 2015 году глава региона поставил задачу — вывести промышленность края на новый уровень развития. За 10 лет промышленное производство стало динамично развивающейся сферой региона.

Доля промышленного комплекса в структуре валового регионального продукта превысила сельское хозяйство и составила 12,8%. Промышленный кластер составляют более 12 тыс. производств разных отраслей — машиностроения, металлургии, станкостроения и металлообработки. Задачи развития промышленности и поддержки производства регулярно продвигает руководство края.

«Необходимо внимание депутатов и в вопросах развития промышленности. Мы защитили земли под всеми бывшими фабриками и заводами, запретили их перевод в другие категории. Важно, чтобы собственники использовали их по назначению. В противном случае должна быть возможность расторжения договоров аренды. Считаем, что такой механизм может быть создан на федеральном уровне», — заявил Вениамин Кондратьев.

Меры поддержки

В крае по инициативе губернатора в 2016 впервые приняли госпрограмму развития промышленности. С момента принятия ее финансирование выросло в 257 раз — с 14,4 млн рублей в 2016 году до 3,7 млрд рублей в 2024 году.

Вместо двух направлений субсидирования теперь действует восемь, в том числе уникальная мера поддержки для России по финансированию до 30% затрат предприятий на создание или развитие импортозамещающих производств, максимально предоставляется до 30 млрд рублей.

Кроме того, в 2,5 раза увеличился объем отгруженной продукции собственного производства — с 248,5 в 2016 году до 619,7 млрд рублей в 2024 году. Почти в 3 раза вырос объем налогов от краевых производителей — с 8 млрд до 23,1 млрд рублей.

«В целом промышленность края за последние 3 года стала одной из ключевых отраслей нашей экономики. За это время мы направили на ее развитие почти 9 млрд рублей — предоставляем субсидии из краевого бюджета, гранты и льготные займы Фонда развития промышленности региона, который в этом году докапитализируем до 10 млрд рублей. Продолжаем развивать промпарки, в крае уже действуют 8 индустриальных и 2 промтехнопарка», — отметил губернатор.

Краснодарский край занимает 3 место в рейтинге Минпромторга РФ по эффективности реализации промышленной политики и 1 место в Южном федеральном округе по объему продукции собственного производства.

«Однако наиболее важным для нас вопросом остается развитие промышленной инфраструктуры. Здесь важна работа на местах. Необходимо эффективно использовать все промзоны, включая территории бывших заводов, для промышленного развития. Недопустимо, чтобы они перепрофилировались или простаивали. Обратил на это внимание глав районов. Сегодня нам важно закрепить статус таких площадок в генпланах и вести работу с собственниками этих территорий, которые должны использовать их по назначению или передавать для запуска реальных производств», — считает Вениамин Кондратьев.

Производство вагонов

Промышленный центр Кубани — Армавир. По инициативе главы региона там возродили производство энергетического оборудования и вагоностроение. Локомотив промышленности города и машиностроения края в целом — завод стальных конструкций «Кубань».

Предприятие появилось в 2022 году на месте завода-банкрота. Специалисты провели инвентаризацию и ремонт оборудования и подъездных путей, а спустя год, в апреле 2023 года запустили серийное производство инновационных железнодорожных вагонов для перевозки грузов. В 2024 году выпустили почти 1,1 тыс. вагонов, рост к 2023 году составил 292%. Кроме того, штат работников увеличили на 40%.

Уже в марте 2025 года завод представил опытный образец изотермического вагона-термоса грузоподъемностью 60 тонн со сроком службы 32 года. Испытания прошли успешно, до конца года на заводе планируют выпустить 266 вагонов-термосов.

Предприятие принимает активное участие в программе по развитию промышленного туризма, а также в проекте «Профессионалитет» для подготовки высококвалифицированных специалистов, способных составить конкуренцию на рынке труда. Завод заключил соглашения с институтами и колледжами Армавира. Также проводится профориентационная работа со школьниками.

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