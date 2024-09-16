Причина пожара на мусорном полигоне в Новороссийске — поджог

Серьезный пожар на мусорном полигоне на горе Щелба произошел в ночь 23 августа.

Специалисты испытательной пожарной лаборатории исследовали вещественные доказательства с места пожара, чтобы установить точную причину пожара.

Причиной пожара на мусорном полигоне стал поджог, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар начался из-за возгорания мусора. На время тушения приостановили прием отходов. Вечером 23 августа площадь двух тлеющих очагов сократилась до 800 кв. м. Утром 24 августа на мусорном полигоне продолжалось тушение двух очагов пожара площадью 200 кв. м и 500 кв. м. Днем 24 августа удалось ликвидировать очаг площадью 200 кв. м. К утру 25 августа площадь пожара сократилась до 300 кв. м.