Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске потушили спустя трое суток

О ликвидации возгорания на мусорном полигоне «Терра-Н» на горе Щелбе в Новороссийске сообщили 26 августа в 18:00.

«По информации Главного управления МЧС по Краснодарскому краю сегодня в 18:00 возгорание на мусорном полигоне ликвидировано. Благодарю всех, кто днем и ночью находился на месте и осуществлял борьбу с огнем!» — написал написал глава города-героя Андрей Кравченко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на новороссийском полигоне начался в ночь на 23 августа из-за возгорания мусора. На время тушения приостановили прием отходов.

Вечером 23 августа площадь двух тлеющих очагов сократилась до 800 кв. м. Утром 24 августа на мусорном полигоне продолжалось тушение двух очагов пожара площадью 200 кв. м и 500 кв. м. Днем 24 августа удалось ликвидировать очаг площадью 200 кв. м. К утру 25 августа площадь пожара сократилась до 300 кв. м.

Из-за пожара на мусорном полигоне изменился график вывоза мусора. К уборке контейнерных площадок и ближайших территорий подключили дополнительные резервы, в том числе 15 единиц техники: погрузчики, тракторы и самосвалы. Кроме того на помощь вышли 50 сотрудников администрации Новороссийска.