После пожара на свалке в Новороссийске к уборке мусора привлекли 50 чиновников

Из-за пожара на мусорном полигоне изменился график работы регионального оператора.

В связи с этим к уборке контейнерных площадок и ближайших территорий подключили дополнительные резервы, в том числе 15 единиц техники: погрузчики, тракторы и самосвалы.

Кроме того, на помощь компании «Эко-Юг» вышли более 50 сотрудников администрации города-героя.

«Благодарю новороссийцев, которые не наблюдают за происходящим из окон, а активно выходят на помощь по уборке площадок во дворах своих МКД. Работа будет продолжена до тех пор, пока прием мусора на полигоне не будет восстановлен в прежнем режиме», — написал глава Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на новороссийском полигоне произошел 23 августа из-за возгорания мусора. На время тушения приостановили прием отходов.

Вечером 23 августа площадь двух тлеющих очагов сократилась до 800 кв. м. Утром 24 августа на мусорном полигоне продолжалось тушение двух очагов пожара площадью 200 кв. м и 500 кв. м. Днем 24 августа удалось ликвидировать очаг площадью 200 кв. м. К утру 25 августа площадь пожара сократилась до 300 кв. м.